Arazi yangını

SORGUN ilçesinin Yeniyer Beldesi Karakız Mahallesinde çıkan yangında ekili alanlar zarar gördü.

Yangın hasada hazır ekinlerin yanmasına sebep oldu. Yaklaşık 700 dekar alanda etkili olan yangın köylüler tarafından güçlükle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Maddi hasara neden olan yangın çiftçileri üzdü. Havaların sıcak gittiği şu günlerde özellikle ekili arazide yangın tehlikesine karşı daha dikkatli olunması istendi.