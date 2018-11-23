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Arazi çeşmeleri bakıma alındı

SORGUN ilçesine bağlı Bahadın beldesindeki çeşmelerde bakım onarım çalışmaları yapıldı.

Arazi çeşmeleri bakıma alındı

SORGUN ilçesine bağlı Bahadın beldesindeki çeşmelerde bakım onarım çalışmaları yapıldı.

23 Kasım 2018 Cuma 07:20
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Arazi çeşmeleri bakıma alındı

Bahadın Belde Belediye Başkanı Dilaver Özcan, yaptığı açıklamada, belde ve çevresinde hayvancılığın yeniden canlanmaya başlaması ile çeşmelerin öneminin arttığını söyledi. Türkiye'nin bir tarım ve hayvancılık ülkesi olduğunu ifade eden Özcan, "Bir zamanlar kasabamızda da hayvancılık halkın en büyük geçim kaynaklarından biriydi. Ancak son zamanlarda tüm ülke genelinde olduğu gibi beldemizde de insanlar hayvancılıktan uzaklaşmaya başladı. Belediye ve çiftçi koruma başkanlığımızın ortak çalışmaları sonucu beldemizde hayvancılık yeniden canlanmaya başladı. Hayvanların belde çevresindeki mera ve otlaklarda bulunan çeşmelerden yararlanması için çeşmelerin bakım ve onarımını yaptık.  Artık hayvanlarımız yaylaklarda su ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilecek" dedi.

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Arazi çeşmeleri Bakıma Alındı
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