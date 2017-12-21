ARAYIŞA DEVAM!

Asbaşkan Ahmet Akgün, ligin ilk yarısını 3’üncü sırada tamamlamalarına karşın yarışın en büyük favorilerinden olduklarını belirterek, kadroya yapılacak takviyelerle, sezon lider olarak tamamlamak istediklerini söyledi. Akgün, ilk yarının sonlarına doğru teknik heyetin ihtiyaç duyulan bölgelere yönelik vermiş olduğu isimlere, ilk yarının tamamlanmasıyla birlikte yeni isimlerin dahil olduğunu hatırlattı. Akgün, ‘Teknik heyetimizle mutabakata varmış olduğumuz futbolcularla ön görüşmeler yapıldı. Daha sonra bu isimlere yeni isimler eklendi. Onlarla da görüşüldü. Şimdi bir taraftan kadroya dahil etmeyi planladığımız oyuncuların kulüpleriyle anlaşma zemini ararken, diğer taraftan da yeni isimler belirleyip, durumları hakkında bilgi ediniyoruz. Bu isimleri de teknik heyetimizle görüşüp, onlarla da hemen temasa geçilecektir’ dedi.

Hedefin şampiyonluk olduğunun altını bir kez daha çizen Akgün, kadroya yapılacak takviyelerin, kamp öncesinde işlemlerinin bitirilip, kamp kadrosunda yer almasını istediklerini kaydetti. Akgün, ‘Takviye yaparken, ince eleyip, sık dokumaya çalışıyoruz. Kadroya uyum sağlayıp, katkıda bulunacak, açığımızı giderecek isimler üzerinde duruyoruz. Öncelikle eksik mevkilere yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ama bunun dışında mevcut kadrodaki oyuncularımızın performansından daha iyi performans sergileyebilecek bir oyuncu ile karşılaşırsak, onu da tereddüt etmeden kadroya dahil ederiz’ diye konuştu.

