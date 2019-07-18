Araştırmalar tamamlandı

Yozgat Bozok Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hacer Sancaktar başkanlığındaki ekip, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan izin doğrultusunda Yozgat il genelinde ‘Klasik, Hellenistik, Roma ve Bizans’ dönemlerine yönelik Arkeolojik Yüzey araştırması yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi olarak Nevşehir Koruma Kurulu uzmanlarından Oruç Durmuş denetiminde yürütülen 2019 çalışmaları Yozgat Bozok Üniversitesi, Hitit Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi ilgili bölümlerinden öğretim üyeleri ile öğrencilerinin katılımıyla yapıldı. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Çekerek Kaymakamlığı tarafından lojistik ve altyapı desteği verdi. Araştırmanın üçüncü yılında Çekerek, Aydıncık ve Kadışehri ilçelerinde yeni yerleşimler tespit edilerek, taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının yerinde belgelenmesi yapıldı. Mevcut tespitler ışığında Yozgat’ın Anadolu kültür tarihi içerisindeki yeri konusunda çok önemli sonuçlara ulaşıldı. Bu sonuçlar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen bilimsel toplantılarda ve yayın organlarında bilim dünyasına sunulacağı kaydedildi. Projenin 3 yıllık etabı sonucunda elde edilen verilerin tamamı yazım aşamasında olan, bu yıl basımı planlanan kitapçıkta yer alacağı kaydedildi. Proje kapsamında, kaymakamlıklar, belediye başkanlıkları ve köy muhtarlıkları ile koordinasyon içerisinde bir çalışma yürütülerek, yerel yönetimlere kültürel mirasın korunmasına yönelik bilgilendirmeler yapıldığının da altı çizildi.