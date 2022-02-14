Araştırmalar devam ediyor

Yapılacak olan araştırmalar hakkında bilgi veren Yozgat İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, “ Bilindiği üzere Türkiye İş Kurumu Kanununa göre İşgücü Piyasa Araştırmalarını kurumumuz gerçekleştirmektedir, bu kapsamda 2022 yılı içinde 3’er aylık dönemler halinde yapacağımız Açık İş İstatistikleri Araştırmasının ilkini de bu günlerde gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı. Açık iş istatistikleri ile bölgede faaliyet gösteren işverenlerin personel ihtiyaçlarını belirlediklerini ve bununla birlikte işverenlerin ihtiyaç duydukları alanlarda kurs ve programlar açarak işgücü piyasasına destek olduklarını söyleyen Yıldız, ‘ Sizlere daha etkin hizmet verebilmek ve ihtiyaçlarınızı doğru belirlemek adına çeşitli araştırmalar düzenlemekteyiz, her yıl düzenli olarak yürüttüğümüz işgücü piyasası araştırmamızda sizlerin desteğine ihtiyaç duymaktayız. Derlenen verilerin istatistiki amaçla toplanmakta olup söz konusu verilerle işletmeye yönelik herhangi bir işlem yapılmayacak. Ayrıca araştırmanın salgın sürecinde teması en aza indirmek amacıyla mümkün olduğunca online kanallar kullanılarak gerçekleştirilecektir” dedi.