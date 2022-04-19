Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Araştırmalar başladı

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, 2022 Yılı İşgücü Piyasa Araştırma (İPA) alan çalışmalarına başladı.

19 Nisan 2022 Salı 00:41
Araştırmalar başladı

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen işyerlerinde 27 Mayıs tarihine kadar çalışmalarını sürdürecek. 
İşgücü Piyasa Araştırmaları İŞKUR tarafından yapıldığının altını çizen Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, “Bu kapsamda İPA ile bölgemizde faaliyet gösteren işverenlerimizin personel ihtiyaçlarını belirlerken işverenlerimizin ihtiyaç duydukları alanlarda kurs ve programlar açarak işgücü piyasasına destek oluyoruz” dedi. 
Toplanan verilerin istatistiki amaçla toplanmakta olup söz konusu verilerle işletmeye yönelik herhangi bir işlem yapılmayacağını belirten Yıldız, bu yıl da son iki yılda olduğu gibi saha çalışmasında uygulanacak yöntem hem yüz yüze hem de online şeklinde olacağını ifade etti.  Yıldız, geçtiğimiz son iki yılda olduğu gibi özellikle pandeminin etkisiyle telefon, e-posta gibi iletişim araçlarının daha yoğun kullanılmasından ziyade işyerlerine mutlaka yüz yüze ziyaret düzenleneceğini belirtti.

Son Güncelleme: 18.04.2022 20:39
Anahtar Kelimeler:
Araştırmalar BaşladıYozgat Çalışma Ve İş Kurumu İl MüdürlüğüTürkiye İş Kurumu Genel MüdürlüğüIşkurİşgücü Piyasa AraştırmalarıYozgat Çalışma Ve Iş Kurumu İl Müdürü Taner YıldızTaner YıldızİPAYozgatIlerigazetesiSorgunHaberIlçelerNişanSalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GeoRadar’ı beğendi
GeoRadar’ı beğendi
Şiddetli fırtına etkili oldu
Şiddetli fırtına etkili oldu
Şüpheliler yakalandı
Şüpheliler yakalandı
Emniyet göz açtırmıyor
Emniyet göz açtırmıyor
Çandır’da asfalt incelemesi
Çandır’da asfalt incelemesi
‘Gönüllere gireceğiz’
‘Gönüllere gireceğiz’
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim