Araştırmalar başladı

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen işyerlerinde 27 Mayıs tarihine kadar çalışmalarını sürdürecek.

İşgücü Piyasa Araştırmaları İŞKUR tarafından yapıldığının altını çizen Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, “Bu kapsamda İPA ile bölgemizde faaliyet gösteren işverenlerimizin personel ihtiyaçlarını belirlerken işverenlerimizin ihtiyaç duydukları alanlarda kurs ve programlar açarak işgücü piyasasına destek oluyoruz” dedi.

Toplanan verilerin istatistiki amaçla toplanmakta olup söz konusu verilerle işletmeye yönelik herhangi bir işlem yapılmayacağını belirten Yıldız, bu yıl da son iki yılda olduğu gibi saha çalışmasında uygulanacak yöntem hem yüz yüze hem de online şeklinde olacağını ifade etti. Yıldız, geçtiğimiz son iki yılda olduğu gibi özellikle pandeminin etkisiyle telefon, e-posta gibi iletişim araçlarının daha yoğun kullanılmasından ziyade işyerlerine mutlaka yüz yüze ziyaret düzenleneceğini belirtti.