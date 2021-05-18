Araştırma projelerine destek

‘TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı’ 2020/2. dönem bilimsel değerlendirme sonuçlarına göre, Tıp Fakültesinden 5, Fen Edebiyat Fakültesinden 3, Ziraat Fakültesinden 1, Mühendislik Mimarlık Fakültesinden 1 olmak üzere toplamda 10 proje kabul edildi. Yozgat Bozok Üniversitesi’nden 2020/1. Dönemde 4 öğrencinin projesini kabul edilmişti. Yeni açıklanan 2020 yılı ikinci dönem proje destek programında ise 10 proje kabul edildi. Böylece, Bozok Üniversitesi bir önceki döneme göre öğrenci projelerinde yüzde yüz artışla önemli bir başarı elde etti. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ‘’Kısa sürede çok büyük mesafeler kat eden, kararlılıkla gelişen ve büyüyen Yozgat Bozok Üniversitesi akademiaya değer katan önemli bir bilim yuvası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bulunduğumuz coğrafyada, bilime, sanata, sosyo-kültürel değerlere evrensel anlamda tüm insanlığa artı değer katarak geleceğimiz olan gençleri merkeze alan bir yapıda eğitim-öğretim süreçlerini başarılı şekilde yürütmeye çalışıyoruz. TÜBİTAK 2209-A öğrenci projelerindeki başarı da gösteriyor ki inanarak, azimle çalışılırsa başarı muhakkak beraberinde gelecektir’’ dedi. Karadağ, üniversite olmanın gereklerinden birisinin de bilimsel çalışmalara ağırlık vermek olduğunu ifade etti. Karadağ, ‘’Yürütülen tüm bilimsel faaliyetlerde akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin yanındayız. Kendilerini destekliyoruz. Öğrencilerimizin geleceğe dönük projeler üretmeleri noktasında kendilerini kanıtlama imkânı buluyor. Bu vesile ile TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında projeleri kabul edilen öğrencilerimizi, danışman hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum’’ diye konuştu.