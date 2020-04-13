Araştırma grupları çalışmalarına start verildi

Bozok Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından ‘Endüstriyel Kenevir’ alanında Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Projesi kapsamına alındı. Üniversite bünyesinde, Endüstriyel kenevir eksenli araştırmalara ilişkin başlatılan çalışmaların devam ettiği bildirildi. Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ başkanlığında, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, Araştırma Grubu Başkanlarının katılımı ile sosyal mesafe ve hijyen kuralına dikkat edilerek bir toplantı düzenledi. Rektör Yardımcı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, proje koordinatörü sıfatıyla bir sunum yaptı. Yılmaz, oluşturulan Araştırma Grubu Başkanlarına yerel kalkınma, üniversite ve ülkemizin öncelikleri doğrultusunda kenevir esaslı projeler üretmeleri, özel sektörle işbirliği yapmaları, alt çalışma grupları da oluşturarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Dairesine sunulmak üzere oluşturulacak üst proje ile ilgili çalışmalara başlamaları hususunda önerilerde bulundu. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, kenevir esaslı projeleri önemsediklerini, bu hususta her türlü desteği vereceklerini bildirdi. Karadağ, projenin Yozgat’ın ve ülkemizin kalınmasına büyük katkılar sağlayacağını belirterek, bu sahada çalışanların yanında olduklarını, üniversitenin imkanları dahilinde bütçe ve insan kaynağı desteğini esirgemeyeceklerini sözlerine ekledi.