Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96471
ALTIN
364.225
DOLAR
6.6741
STERLİN
8.3750
EURO
7.3050

Araştırma grupları çalışmalarına start verildi

YOZGAT Bozok Üniversitesi, endüstriyel kenevir projesi kapsamında görev yapacak olan araştırma gruplarına çalışma startı verildi.

13 Nisan 2020 Pazartesi 00:28
3 Okunma
Araştırma grupları çalışmalarına start verildi

Bozok Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından ‘Endüstriyel Kenevir’ alanında Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Projesi kapsamına alındı. Üniversite bünyesinde, Endüstriyel kenevir eksenli araştırmalara ilişkin başlatılan çalışmaların devam ettiği bildirildi. Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ başkanlığında, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, Araştırma Grubu Başkanlarının katılımı ile sosyal mesafe ve hijyen kuralına dikkat edilerek bir toplantı düzenledi. Rektör Yardımcı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, proje koordinatörü sıfatıyla bir sunum yaptı. Yılmaz, oluşturulan Araştırma Grubu Başkanlarına yerel kalkınma, üniversite ve ülkemizin öncelikleri doğrultusunda kenevir esaslı projeler üretmeleri, özel sektörle işbirliği yapmaları, alt çalışma grupları da oluşturarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Dairesine sunulmak üzere oluşturulacak üst proje ile ilgili çalışmalara başlamaları hususunda önerilerde bulundu. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, kenevir esaslı projeleri önemsediklerini, bu hususta her türlü desteği vereceklerini bildirdi. Karadağ, projenin Yozgat’ın ve ülkemizin kalınmasına büyük katkılar sağlayacağını belirterek, bu sahada çalışanların yanında olduklarını, üniversitenin imkanları dahilinde bütçe ve insan kaynağı desteğini esirgemeyeceklerini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Araştırma Grupları çalışmalarına Start Verildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Çakır’dan, Oktay’a teşekkür
Başkan Çakır’dan, Oktay’a teşekkür
İHH, ihtiyaç sahiplerinin yanında
İHH, ihtiyaç sahiplerinin yanında
Belediyeden sosyal hizmet aracı
Belediyeden sosyal hizmet aracı
Halk Eğitim seri üretime geçti
Halk Eğitim seri üretime geçti
Zabıta 7/24 görevde
Zabıta 7/24 görevde
Dezenfekte stantları hizmete sunuldu
Dezenfekte stantları hizmete sunuldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim