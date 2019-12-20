Araştırma denetlendi

Hastanenin 2015 yılında Bebek Dostu Unvanı almayı hak kazandığı hatırlatıldı. Ancak, yeni binasına taşınan hastanenin belirlenen kriterlere uyup uymadığı denetlendi. Sağlık Bakanlığı tarafından, temel amacı emzirmenin korunması, özendirilmesi, desteklenmesi olan ‘Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı’nın yürütüldüğü belirtildi. Program neticesinde bebeklerin hayata daha sağlıklı başlayabildiği, ülkemizde gerçekleşen doğumların büyük çoğunluğunun Bebek Dostu hastanelerde gerçekleşmekte olduğu kaydedildi. Program kapsamında, 2015 yılında Bebek Dostu Unvanı almayı hak kazanan Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin yeni hizmet binasına taşınmasından dolayı Bakanlık tarafından belirlenen kriterlere uyup, uymadığı, ‘Bebek Dostu Ulusal Değerlendirme’ ekiplerince denetlendi.