Araplı’da su sorununa çözüm

Araplı Belediye Başkanı Adem Ertuğrul, Araplı Beldesi Yaycılar Mahallesinin Hac Pınarı mevkiinde yaptıkları çalışmalardan olumlu sonuç aldıklarını bildirdi. Ertuğrul, ‘’7 kilometreden içme suyu getirdiğimiz gibi, Kerim Pınarı mevkiinden içme suyu getirmek de bize nasip oluyor’’ dedi. Ertuğrul, Yaycılar Mahallesi'nin geçmiş yıllardan gelen içme suyu sıkıntısının, yaptıkları çalışmalar sonucu ortadan kalkacağını da kaydetti.Başkan Ertuğrul, geleceğe dönük olarak da su kaynağı arama çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.