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Arama çubuklarıyla yakalandılar

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon neticesinde kaçak kazı yapanlar suç aletleriyle birlikte yakalandılar.

Arama çubuklarıyla yakalandılar

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon neticesinde kaçak kazı yapanlar suç aletleriyle birlikte yakalandılar.

24 Aralık 2019 Salı 04:04
Arama çubuklarıyla yakalandılar

Jandarma ekiplerinin yakaladığı kaçak kazı ekibinin kullandığı suç aletleri içerisinde ağaç dalı bulunması dikkat çekti.
Boğazlıyan ilçesi Çiftlik mevkiinde kaçak kazı yapıldığı duyumunu alan ekipler, bahse konu yerde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yaklaşık 2 metre derinliğinde ve genişliğindeki çukur içinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli suç aletleriyle birlikte yakalandı.
Jandarma ekipleri olayda kullanılan 2 adet kürek, 1 adet kazma ve 4 adet ağaç dalından yapılmış arama çubuğu ele geçirilerek muhafaza altında alındı.
Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

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Arama çubuklarıyla Yakalandılar
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