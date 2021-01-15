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Aralık’ta 443 konut satıldı

YURT genelinde konut satışları 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,2 artarak 1 milyon 499 bin 316 oldu.

15 Ocak 2021 Cuma 00:37
Aralık’ta 443 konut satıldı

Ocak-Aralık döneminde ipotekli konut satışı yüzde 72,4 artarak 573 bin 337, diğer satış türlerinde ise yüzde 8,9 azalarak 925 bin 979 olarak gerçekleşti. 2020 yılında ipotekli satışların payı yüzde 38,2, diğer satışların payı yüzde 61,8 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 8,2 azalarak 469 bin 740 oldu. İkinci el konut satışları da yüzde 23,0 artarak 1 milyon 29 bin 576 olarak gerçekleşti. İlk el konut satış oranı yüzde 31,3, İkinci el konut satış oranı yüzde 68,7 oldu. Yozgat' ta 2020 Aralık ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 693 konut ile yüzde 36,08 azalırken,  bir önceki aya göre 439 konut ile yüzde 0,91 artarak 443 oldu. Yozgat'taki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı 211 konutla yüzde 47,63, ilk satışların payı ise 232 konutla yüzde 52,37 olarak gerçekleşti. 

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Aralık’ta 443 Konut Satıldı
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