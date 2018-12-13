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Araçtan tarih çıktı

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Saray Köyünde durdurarak arama yaptığı araçtan tarihi eserler çıktı.

Araçtan tarih çıktı

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Saray Köyünde durdurarak arama yaptığı araçtan tarihi eserler çıktı.

13 Aralık 2018 Perşembe 07:00
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Araçtan tarih çıktı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri araçta yaptıkları aramada Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 155 sikke, 1 çömlek ve 1 adet kazma ve kürek ele geçirdi. Ekipler, M.T ve Y.T isimli şüphelilerin Konya’dan Yerköy’e bağlı Saray köyüne otomobil ile tarihi eser getireceği duyumunu aldı.
Harekete geçen ekipler aracı Saray köyünde durdurarak arama gerçekleştirdi.
Söz konusu tarihi eserler muhafaza altına alınırken, olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldı.

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