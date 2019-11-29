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Araçta yakalandı

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri araç içerisinde yaptığı aramada tarihi eser yakaladı.

Araçta yakalandı

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri araç içerisinde yaptığı aramada tarihi eser yakaladı.

29 Kasım 2019 Cuma 04:04
Araçta yakalandı

Jandarma ekipleri Yerköy’e bağlı Saray Köyünde bir otomobilde tarihi eser olduğu duyumunu aldı. Olayla ilgili adli makamlardan alınan izin neticesinde bahsi geçen araç Saray köyünde durduruldu. Jandarma ekipleri yaptıkları arama neticesinde araç içerisinde tarihi eser olarak değerlendirilen 1 adet insan kafası figürü, 16 adet çeşitli ebatlarda sikke ve 1 adet üzerinde haç işareti bulunan madeni obje ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınıp, Yozgat Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında ise soruşturma başlatıldı.
 

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Araçta Yakalandı
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