Araçta artış devam ediyor

Yurt genelinde Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 61,3'ünü otomobil, yüzde 15,4'ünü motosiklet, yüzde 13,8'ini kamyonet, yüzde 5,7'sini traktör, yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs, yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 71,8 arttı. TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Yozgat'ta Mart ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 109 bin 473, bir önceki ay 109 bin 193, geçen yılın aynı ayında ise 107 bin 50 olarak gerçekleşti. Mart ayı sonu itibarıyla Yozgat'ta trafiğe kayıtlı toplam 109 bin 473 taşıtın yüzde 45,21'ini otomobiller oluşturdu. Yüzde 2,14'ünü minibüs, yüzde 0,53' ünü otobüs, yüzde 12,19' unu kamyonet, yüzde 4,8'ini kamyon, %3,51'ini motosiklet, yüzde 0,33'ünü özel amaçlı taşıtlar, yüzde 31,28'ini ise traktör oluşturuyor. Yozgat'ta Mart ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,26, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,26 oranında arttı.