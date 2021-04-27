Araçlar teslim edildi

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak, onlara destek olmak için desteklerinin devam edeceğini söyledi. Yalçın, ‘’Belçika Sivaslılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kadim Argu ve Sivas Temsilcisi Cahit Argu’ya destekleri için teşekkür ediyoruz. İlçemizde tespit ettiğimiz ve akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan vatandaşlarımıza araçlarını teslim ettik. Bundan sonraki süreçte de gerek belediye gerek hayırsever vatandaşlarımıza yapacağımız farklı destek projeleriyle engelli vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz’’ dedi.