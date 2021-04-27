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Araçlar teslim edildi

AVRUPA Belçika Sivaslılar Birliği’nin destekleri, Akdağmadeni Belediyesi’nin koordinesiyle Akdağmadeni ilçesinde akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan vatandaşlara araçları teslim edildi.

27 Nisan 2021 Salı 00:34
Araçlar teslim edildi

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak, onlara destek olmak için desteklerinin devam edeceğini söyledi. Yalçın, ‘’Belçika Sivaslılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kadim Argu ve Sivas Temsilcisi Cahit Argu’ya destekleri için teşekkür ediyoruz. İlçemizde tespit ettiğimiz ve akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan vatandaşlarımıza araçlarını teslim ettik. Bundan sonraki süreçte de gerek belediye gerek hayırsever vatandaşlarımıza yapacağımız farklı destek projeleriyle engelli vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz’’ dedi.

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Araçlar Teslim Edildi
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