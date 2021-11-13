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Araçlar tanıtıldı

Yozgat’ta İl Emniyet Müdürlüğü’ne alınan yeni araçlar düzenlenen törenle tanıtıldı.

13 Kasım 2021 Cumartesi 00:21
Araçlar tanıtıldı

 Cumhuriyet Alanı’nda, Yozgat Valisi Ziya Polat ve İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk‘ün katılımıyla Emniyet Müdürlüğü’ne alınarak araç filosuna katılan araçlar dualar ile hizmete başladı. Trafikte kask kullanımının önemini vurgulamak için Yozgat’ta çalışan kuryelere kask hediye edildi. Yozgat’a hayırlı olması dileklerinde bulunan Ziya Polat, ‘’Polisimizin, askerimizin tüm güvenlik güçlerimizin rabbim yar ve yardımcısı olsun. Bizler devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde fedakarca görev yapan insanlarız. Bu hizmetleri yerine getirirken araç bakımından devletimizin tüm imkanlarını milletin hizmetine sunuyoruz. Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya Yozgat’a verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Araçlarımızın Huzur Şehri Yozgat’ı yaratmada Emniyet Teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum. Allah kaza bela vermesin” dedi. •Sümeyye İlhan•

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