Araçlar mahsur kaldı

Yolların yeterince temizlenememesinden dolayı yolda kalan araçların yardımına çevredeki vatandaşlar yetişirken, kar yağışı başlamadan önce araçlarını park eden vatandaşlar ise park ettikleri yerlerden araçlarını çıkaramamanın sıkıntısını yaşıyor. Yozgat’ta Cumartesi gününden itibaren etkisini gösteren kar yağışı il merkezinde 60 santimin üzerine çıktı. Bu durum vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Önceki gün Dörtyol kavşağında özel halk otobüsü uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı.

VATANDAŞLARDAN BELEDİYEYE TEPKİ

Yozgat Belediyesi tarafından gerçekleştirilen karla mücadele çalışmalarını vatandaşlar tepki gösteriyor. Yozgat Belediyesi’nin karla mücadelede sınıfta kaldığını dile getiren Yozgatlı vatandaşlar, ana yol bölgesinde çalışan Yozgat Belediyesi’nin kaldırımlarda sadece belli bir kısımları açtığını ileri sürdü. Yozgat Belediyesi’nin dün yaptığı çalışmada ise önceliğini Cumhuriyet alanına vermesi ve hem yolları hem de kaldırımları karla kaplı halde bırakması bazı esnafında tepkisine yol açtı.