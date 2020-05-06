ARAÇLAR HAZIR

AKDAĞMADENİ Belediyesi araç parkını yenilemeye daha modern bir hale getirmeye devam ediyor. Belediyenin ihtiyaçları doğrultusunda araç parkına büyük bir takviye yapılarak 4 yeni araç vatandaşların hizmetine sunuldu. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, daha kaliteli hizmet vermek anlamında belediye garajına yeni araç takviyelerinin yapıldığını söyledi. Başkan Yalçın, ‘’Bu konuda ilk adımı geçen aylarda atıp, belediyemize Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bir adet kazıyı- yükleyici kepçe kazandırılmıştı. Bugün ise 2 adet sıkıştırmalı çöp kamyonu 1 adet Ford çift kabin pikap, 1 adet 4*4 Dacia Duster Zabıta aracı olmak üzere toplam maliyeti 617 Bin lira olan 4 yeni aracımızı belediyemiz envanterine kazandırmış bulunmaktayız’’ dedi. Başkan Yalçın, araç filosunun ne kadar güçlü olursa hizmetlerin yapılmasının da o kadar hızlanacağına dikkat çekti. Başkan Yalçın, ‘’Özellikle zor zamanlardan geçtiğimiz bugünlerde ilçe temizliği ve diğer işlerde kullanılmak üzere araç parkımıza kazandırdığımız araçlarımızın büyük önemi bulunmaktadır. Önümüzde ki günlerde belediyemiz araç parkını geliştirmek ve daha donanımlı hale getirmek için yeni araç alımlarımız devam edecektir. Yeni araçlarımız İlçemize ve halkımızı hayırlı uğurlu olsun’’ diye konuştu.