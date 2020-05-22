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Araçlar giremez!

Sorgun ilçesinde Cumhuriyet Caddesi araç trafiğine kapatıldı.

22 Mayıs 2020 Cuma 01:50
Araçlar giremez!

SORGUN Belediyesi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Ramazan Bayramı alışveriş yoğunluğundan dolayı Cumhuriyet Caddesi'ni araç trafiğine kapattı. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçenin en önemli caddesi olan ve esnafın çok büyük bir bölümünün bulunduğu Cumhuriyet Caddesi'nin, araç trafiğine kapatıldığını söyledi. Ekinci, Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşların alışverişlerinde yoğunluk yaşandığını belirterek, "Bu caddemizde sosyal mesafenin sağlanması amacıyla araç trafiğine kapattık. Vatandaşlarımızdan ricamız alışverişlerinde kesinlikle sosyal mesafe kurallarına uysunlar, maske takmadan sokağa çıkmasınlar" dedi.

Sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde belediye ekiplerinin çalışacağını aktaran Ekinci, Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda yol ve park çizgi çalışmaları yapılacağından, araçların bu iki caddeye kesinlikle park edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

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Araçlar Giremez!
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