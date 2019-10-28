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Araçlar denetlendi

ÇANDIR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Taşımalı Komisyonu tarafından, taşımalı eğitimde yolcu taşıyan araçlar denetimden gerçekleştirildi.

Araçlar denetlendi

ÇANDIR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Taşımalı Komisyonu tarafından, taşımalı eğitimde yolcu taşıyan araçlar denetimden gerçekleştirildi.

28 Ekim 2019 Pazartesi 00:00
Araçlar denetlendi

Okula gidiş saatinde belirli güzergâhlarda başlayan denetimde, çeşitli köylerden ilköğretim ve ortaöğretim okullarına taşıma yapan öğrencilerin bulunduğu minibüsler, teker teker durdurularak Okul Servis Araçları Servisleri İnceleme Formu kriterlerine göre incelendi. Buna göre, araçta bulunan öğrenciler için emniyet kemeri, araçların bakım ve temizliği, güvenlik sistemi, araç muayeneleri gibi maddeler değerlendirildi. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Günkan, öğrencilerle sohbet ederek servislerde sıkıntı yaşayıp yaşamadıklarını sordu. Herhangi bir rahatsızlık olması durumunda bildirmeleri gerektiğini belirten Günkan, konuya hassasiyetle yaklaşacağını söyledi.    Öğrencilerin evlerinden okullarına, okullarından evlerine, güvenli bir trafik ortamında gidip gelmelerini sağlamak üzere yoğun ve sürekli denetimlerin yapılacağı, herhangi bir aksamaya meydan verilmeyeceği ifade edildi. Okul servis araçları hizmet yönetmeliğine uygun şekilde araç kullanan, yönetmelik gereği aracında eksiği bulunmayan araç şoförlerine teşekkür edildi.

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