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Araçlar denetlendi

ÇANDIR İlçesinde taşımalı eğitimde çalışan ulaştırma araçları denetlendi.

Araçlar denetlendi

ÇANDIR İlçesinde taşımalı eğitimde çalışan ulaştırma araçları denetlendi.

12 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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Araçlar denetlendi

Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Taşımalı Komisyonu, denetimlere okula gidiş saatinde belirli güzergâhlardan başladı. Çeşitli köylerden ilköğretim ve ortaöğretim okullarına taşıma yapan öğrencilerin bulunduğu minibüsler, teker teker durdurularak Okul Servis Araçları Servisleri İnceleme Formu kriterlerine göre incelendi. Araçta bulunan öğrenciler için emniyet kemeri, araçların bakım ve temizliği, güvenlik sistemi, araç muayeneleri gibi maddeler değerlendirildi. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Günkan, öğrencilerle sohbet ederek servislerde sıkıntı yaşayıp yaşamadıklarını sordu. Herhangi bir rahatsızlık olması durumunda kendilerinin bilgilendirilmesini isteyen Günkan,’’ Öğrencilerimizin evlerinden okullarına, okullarından evlerine, güvenli bir trafik ortamında gidip gelmelerini sağlamak üzere yoğun ve sürekli denetimler yapılmaktadır. Herhangi bir aksamaya meydan verilmeden okul servis araçları hizmet yönetmeliğine uygun şekilde araç kullanan ve yönetmelik gereği aracında eksiği bulunmayan araç şoförlerine teşekkür ederiz’’ dedi.

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