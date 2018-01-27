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Aracınızı çalıştırırken dikkat

YOZGAT'ta oto tamircisi Fatih Karaca, kış mevsiminde araçların donması ve çalışmamasının önüne geçmek için otomobillerin günde en az iki sefer 10'ar dakika rölantide çalıştırılması gerektiğini söyledi.

Aracınızı çalıştırırken dikkat

YOZGAT'ta oto tamircisi Fatih Karaca, kış mevsiminde araçların donması ve çalışmamasının önüne geçmek için otomobillerin günde en az iki sefer 10'ar dakika rölantide çalıştırılması gerektiğini söyledi.

27 Ocak 2018 Cumartesi 07:00
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Aracınızı çalıştırırken dikkat

Kış mevsiminde sürücülerin herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için rutin kontrollerini yapmaları gerektiğini söyleyen oto tamircisi Fatih Karaca, "Dondurucu soğuklar arabaları etkiliyor. Arabaların çalışmalarını zorlaştırıyor. Mazot veya yağ deposunun donmasına neden oluyor. Bunun gibi sıkıntılarla karşı karşıya kalmamak için araçların bilen eller tarafından kontrolleri yapılmalı. Dondurucu soğuklar özellikle de bakımsız bırakılan araçların çalışmasını zorlaştırıyor. Normal havalarda çalışabilen araçlar kış aylarında daha zor çalışıyor hatta çalışmıyor. Kış bakımını yaptırmayan, aküsü biten, marş dinamosu çalışmayan, bujilerin bakımının yapılmaması nedeniyle arabaları ateşleme yapmayanların uğrak adresi oto sanayileri oluyor" dedi.
Otomobil sürücülerinin günde araçlarını en az iki defa çalıştırmasının donmanın önüne geçeceğini ifade eden Karaca, "Aracın aküsünün şarj olması, yoğunluğunun düşmemesi açısından bu işlem önemli. Çünkü soğuk havada akü içerisinde bulunan elektrolit yoğunluğu mutlaka düşer. İstenilen performansı vermez. O nedenle araçların 10 dakika kadar rölantide çalıştırılması gerekiyor" şeklinde konuştu.
Araç sürücüleri ise sabahın erken saatlerinden itibaren araçlarını çalıştırmak için büyük bir mücadele verdiklerini belirterek bu nedenle zaman zaman servis yetkililerden yardım istemek zorunda kaldıklarını söylüyorlar.

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