Aracını kumandayla kontrol ediyor

Yaklaşık 300 lira maliyet ve yazılım hazırlayarak APK sistemini 1978 model otomobile uygulayan iki arkadaş, Cep telefonu ile komut edilen araç, kendi kendini temassız, anahtarsız ve şoförsüz olarak çalıştırdı. Türkiye Gazetesinin haberine göre, Kadir Özoluk, İnsanların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için bu sistemi geliştirdiklerini söyledi. Açık kaynak kodlu bir yazılım ve piyasada rahatlıkla bulunabilen bir donanım ile bu sistemi yaptıklarını dile getiren Özoluk, yazılım kısmını kendisinin yaptığını, donanımları bir araya getirerek Hami Usta ile montajını gerçekleştirdiklerin anlattı. Aracın cep telefonu ile çalıştığını, Bluetooth tabanlı bir sistem yaptıklarını dile getiren Özoluk, ilerleyen zamanlarda aracın tüm elektronik aksanını cep telefonuna entegre etmeyi düşündüklerini vurguladı. Daha ileri projelerinin elektrikli bir aracı otonom bir şekilde trafikte yürütmek olduğunun altını çizen Özoluk, şu anda aracın Bluetooth ile 10 metreye kadar çalıştığını, ileride wifi modülüyle kilometrelerce uzaktaki aracı çalıştırmak istediklerini sözlerine ekledi.