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Araç takviyesi

Akdağmadeni Belediyesi, yeni araçlarının tanıtımını yaparken, araç parkına son bir yıl içerisinde 7 yeni aracın kazandırıldığı belirtildi.

19 Ekim 2020 Pazartesi 00:19
Araç takviyesi

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı Nezih Yalçın, İlçenin dört bir yanında çalışmalar devam ederken daha iyi ve hızlı bir şekilde hizmet verebilmek için araç filosunu geliştirmeye devam ettiklerini söyledi. Başkan Yalçın, ‘’Sürekli olarak arızalanan artık ömrünü tamamlamış araçlarımız yerine yeni model tüm ihtiyaçları karşılayan ve uzun yıllar ilçemize hizmet edecek araçları vatandaşlarımızın hizmetin sunuyoruz’’ dedi.  Başkan Yalçın, son olarak toplamda 835 bin lira değerinde Hidromek marka kazıyıcı yükleyici iş makinası ile yangınlara hızlı ve ilk müdahalede etkili  Mitsubishi marka 4 bin 700 litre, 500 litre köpük kapasiteli 2 kademeli su pompası bulunan itfaiye aracını ilçeye kazandırdıklarını bildirdi. Başkan Yalçın, ‘’Yeni alınan araçlarımızla birlikte son bir yıl içerisinde araç parkımıza 7 araç takviyesi yaparak hizmet kalitemizi yükseltmeye devam ediyoruz. İlçemize hayırlı olsun’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Araç Takviyesi
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