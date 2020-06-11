Araç takviyesi

ÇEKEREK Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, daha hızlı, daha kaliteli hizmet verebilmek adına araç filosunu arttırmaya devam ettiklerini belirterek, ‘’Bunu yaparken de en büyük önceliğimiz Belediyemizin Bütçesinden tek kuruş çıkarmadan bunu başarmaktır’’ dedi.

Başkan Çakır, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Akkan, Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte yeni otobüsü hizmete almak için inceledi. Başkan Çakır, ‘’Girişimlerimiz ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay beyefendinin de destekleri sonucu Türkiye Belediyeler Birliği tarafından belediyemize yaklaşık 500 Bin lira değerinde Otobüs hibe edildi. Yeni Otobüsümüzle birlikte Binek Otomobil ve 2 Çöp Toplama Kamyonunu da hizmete kazandırmış olduk. Araçlarımızın ilçemize kazandıran başta Hemşehrimiz, Gururumuz, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay beyefendi olmak üzere Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni araçlarımız İlçemize hayırlı uğurlu olsun’’ diye konuştu.