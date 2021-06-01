Araç sayısındaki artış sürüyor

102 bin 461 taşıtın trafiğe kaydının yapıldığı Nisan ayında, taşıtların yüzde 54,4'ünü otomobil, yüzde 21,9'unu motosiklet, yüzde 13,6'sını kamyonet, yüzde 6,0'ını traktör, yüzde 2,7'sini kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs, yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 21,4 azaldı. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 28,9, motosiklette yüzde 11,6, otobüste yüzde 7,6 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 76,7, otomobilde yüzde 30,3, kamyonette yüzde 23,0, traktörde yüzde 16,8, kamyonda yüzde 16,7 azaldı. Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonette yüzde 213,0, otomobilde yüzde 183,5, kamyonda yüzde 172,6, minibüste yüzde 141,0, traktörde yüzde 107,5, motosiklette yüzde 97,4, otobüste yüzde 95,3 arttı, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 12,9 azaldı. TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Yozgat'ta ise Nisan ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 109 bin 724, bir önceki ay 109 bin 473, geçen yılın aynı ayında ise 107 bin 242 olarak gerçekleşti. Nisan ayı sonu itibarıyla Yozgat'ta trafiğe kayıtlı toplam 109 bin 724 adet taşıtın yüzde 45,24'ünü otomobil oluşturdu. Yüzde 2,12'sini minibüs, yüzde 0,53'ünü otobüs, yüzde 12,16'sını kamyonet, yüzde 4,79'unu kamyon, yüzde 3,53'ünü motosiklet, yüzde 0,34'ünü özel amaçlı taşıtlar, yüzde 31,29'unu ise traktör oluşturuyor. Yozgat'ta Nisan ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,23, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,31 oranında arttı.