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Araç sayısında artış

Yozgat il genelinde motorlu kara taşıtları bir yılda 2 bin 466 adet arttı.

23 Eylül 2021 Perşembe 00:05
Araç sayısında artış

Yozgat’ta bu yılın Ağustos ayı sonu itibarıyla toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 126, bir önceki yılın aynı ayına göre 2 bin 466 artarak araç sayısı 110 bin 526’ya yükseldi. TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla Yozgat ilinde toplam 110 bin 526 motorlu kara taşıtı bulunuyor. Yozgat’ta trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 110 bin 526 oldu. 2021 yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde toplam 24 milyon 933 bin 974 trafiğe kayıtlı aracın bulunduğu aktarıldı. Yozgat’ta toplam 110 bin 526 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki toplam motorlu kara taşıtlarının yüzde 0,4'üne sahip bulunuyor. Yozgat’ta 2021 yılı Ağustos ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla, motosiklet yüzde 7,7, özel amaçlı yüzde 7,1 ve kamyonet yüzde 3,2) şeklinde gerçekleşti. Yozgat’ta Ağustos ayında 3 bin 52 taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde otomobil yüzde 62 ile ilk sırada yer aldı. Onu sırasıyla yüzde 17,1 ile traktör ve yüzde 12,5 ile kamyonet izledi. Ülkemizde Ocak-Ağustos döneminde 452 bin 616 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Kaydı yapılan otomobillerden en çok tercih edilen otomobil rengi 183 bin 830 ile beyaz olurken, onu sırasıyla 126 bin 368 gri ve 48 bin 577 ile mavi renkli otomobiller izledi. Ülkemizde Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı benzinli otomobillerin oranı yüzde 25,2 oldu. Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobillerin yakıt cinslerine göre dağılımı incelendiğinde benzinli otomobillerin oranı yüzde 25,2 olurken, dizel otomobillerin oranı yüzde 37,8 ve LPG'li otomobillerin oranı ise yüzde 36,1 oldu. 

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