Araç sayısı düştü

YOZGAT’ta Nisan ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 107 bin 242, bir önceki ay 107 bin 50, geçen yılın aynı ayında ise 107 bin 880 olarak gerçekleşti. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,9'unu otomobil, yüzde 28,3'ünü motosiklet, yüzde 11,1'ini kamyonet, yüzde 7,4'ünü traktör, yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Nisan ayı sonu itibarıyla Yozgat'ta trafiğe kayıtlı toplam 107 bin 242 taşıtın yüzde 45,19' unu otomobiller oluşturdu. Bunu, yüzde 2,33 ile minibüs, yüzde 0,55 ile otobüs, yüzde 12,09 ile kamyonet, yüzde 4,91 ile kamyon, yüzde 3,37 ile motosiklet, yüzde 0,33 ile özel amaçlı taşıtlar, yüzde 31,25 ile traktör takip etti.

Yozgat' ta Nisan ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,18 artarken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,59 oranında azaldı.