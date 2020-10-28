Araç sayısı artıyor

Eylül ayı sonu itibarıyla Yozgat'ta trafiğe kayıtlı toplam 108 bin 247 taşıtın yüzde 45,31'ini otomobiller oluşturdu. Bunun, yüzde 2,23'ünü minibüs, yüzde 0,53'ünü otobüs, yüzde 12,05'ini kamyonet, yüzde 4,84'ünü kamyon, yüzde 3,48'ini motosiklet, yüzde 0,32'sini özel amaçlı taşıtlar, yüzde 31,25'ini ise traktör oluşturdu. Yozgat'ta Eylül ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,17 artarken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,57 oranında artışı oldu.