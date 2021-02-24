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Araç sayısı artıyor

TRAFİĞE kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 37,5 arttı.

24 Şubat 2021 Çarşamba 00:34
Araç sayısı artıyor

 Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 63,5'ini otomobil, yüzde 19,1'ni kamyonet, yüzde 8,9'unu motosiklet, yüzde 4,4'ünü traktör, yüzde 2,7'sini kamyon yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,5'ini özel amaçlı ve yüzde 0,4'ünü ise otobüs oluşturdu. TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Yozgat'ta Ocak ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 108 bin 974, bir önceki ay 108 bin 696, geçen yılın aynı ayında ise 106 bin 891 olarak gerçekleşti. Ocak ayı sonu itibarıyla Yozgat'ta trafiğe kayıtlı toplam 108 bin 974 taşıtın yüzde 45,24'ünü otomobiller oluşturdu. Yüzde 2,16'sını minibüs, yüzde 0,52'sini otobüs, yüzde 12,14'ünü kamyonet, yüzde 4,83'ünü kamyon, yüzde 3,5'ini motosiklet, yüzde 0,33'ünü özel amaçlı taşıtlar, yüzde 31,28'ini ise traktör oluşturuyor. Yozgat'ta Ocak ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,26, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,95 oranında arttı.

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Araç Sayısı Artıyor
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