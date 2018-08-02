Araç sayımız yine arttı

TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğü’nden paylaşılan verilerde, Yozgat, Sivas ve Kayseri vilayetlerindeki motorlu kara taşıtlarının tür ve adetleri konusunda bilgiler verildi. TÜİK tarafından paylaşılan verilerde, Yozgat’ta Haziran ayında trafiğe kayıtlı araç sayısının 107 bin 380, bir önceki ay 107 bin 457 ve geçen yılın aynı ayında ise 104 bin 329 olduğu görüldü. Haziran ayı sonu itibariyle, Yozgat’ta trafiğe kayıtlı toplam 107 bin 380 adet taşıtın yüzde 46,2’sini otomobillerin oluşturduğu belirtildi. Yüzde 2,5’ini minibüs, yüzde 0,5’ini otobüs, yüzde 11,8' ini kamyonet, yüzde 4,9' unu kamyon, yüzde 1' ini motosiklet, yüzde 0,3' ünü özel amaçlı taşıtlar, yüzde 30,8' ini ise traktörlerin oluşturduğu bilgisi paylaşıldı. Yozgat' ta Haziran ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 0,1 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,9 oranında arttığı ifade edildi. Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 310 bin 964 adet otomobilin yüzde 56,6'sı beyaz renkte olduğu, en fazla beyaz renkte araç tescili yapıldığı, yüzde 21,1’i gri, yüzde 7,5’i siyah ve yüzde 5,4’ü kırmızı iken yüzde 9,4’ünün diğer renklerde olduğu görüldü. Artan araç sayısı özellikle şehir içi trafiği olumsuz yönde etkilerken, kent içi ulaşımı rahatlatmak adına, şehir merkezinden geçen yolun çevre yolu yapılarak dışarı alınması ve belediyenin yeni açtığı bulvar ve yol çalışmalarıyla şehir içi trafiğin bir nebze rahatlayabileceği görüşü dile getirildi.

