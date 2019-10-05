Araç sayımız düştü

Yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,3'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 39 bin 110 taşıt içinde otomobil yüzde 49,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 33,4 ile motosiklet, yüzde 9,3 ile kamyonet, yüzde 5 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 2,5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Yozgat' ta ise Ağustos ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 107 bin 636, bir önceki ay 107 bin 685, geçen yılın aynı ayında ise 107 bin 430 olarak gerçekleşti. Ağustos ayı sonu itibarıyla Yozgat' ta trafiğe kayıtlı toplam 107 bin 636 adet taşıtın yüzde 45,7' sini otomobil oluşturdu. Bunu sırasıyla, yüzde 2,4' ünü minibüs, yüzde 0,53' ünü otobüs, yüzde 11,96'sını kamyonet, yüzde 4,92' sini kamyon, yüzde 3,25' ini motosiklet, yüzde 0,32' sini özel amaçlı taşıtlar, yüzde 30,91' ini ise traktör takip etti. Yozgat' ta Ağustos ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,05 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,19 oranında arttı.