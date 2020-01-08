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Araç sayımız azalıyor

YOZGAT’ta, trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 107 bin 176 oldu.

Araç sayımız azalıyor

YOZGAT’ta, trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 107 bin 176 oldu.

08 Ocak 2020 Çarşamba 03:46
Araç sayımız azalıyor

Araç sayısının geçen yıla oranla gerilemeye devam ettiği bildirildi.  Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre ülkemizde, Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54'ünü otomobil oluşturuldu. Bunu, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,4'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs, yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar takip edildi.  Yozgat'ta ise Kasım ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 107 bin 176, bir önceki ay 107 bin 470, geçen yılın aynı ayında ise 107 bin 592 olarak gerçekleşti. Kasım ayı sonu itibarıyla Yozgat' ta trafiğe kayıtlı toplam 107 bin 176 taşıtın yüzde 45,38' ini otomobiller oluşturdu. Bunu, yüzde 2,36 ile minibüs, yüzde 0,54' ünü otobüs, yüzde 12,03' ünü kamyonet, yüzde 4,93' ünü kamyon, yüzde 3,31' ini motosiklet, yüzde 0,32' sini özel amaçlı taşıtlar, yüzde 31,14' ünü ise traktör takip etti. Yozgat'ta Kasım ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,27 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,39 oranında azaldı.

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Araç Sayımız Azalıyor
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