Araç sayımız azalıyor

Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,4'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Yozgat'ta ise, Ocak ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 106 bin 891, bir önceki ay 106 bin 682, geçen yılın aynı ayında ise 107 bin 656 olarak gerçekleşti. Ocak ayı sonu itibarıyla Yozgat'ta trafiğe kayıtlı toplam 106 bin 891 taşıtın yüzde 45,2' sini otomobil oluşturdu. Kalan kısmının yüzde 2,35' ini minibüs, yüzde 0,54' ünü otobüs, yüzde 12,08' ini kamyonet, yüzde 4,92' sini kamyon, yüzde 3,33' ünü motosiklet, yüzde 0,32'sini özel amaçlı taşıtlar, yüzde 31,26'sını ise traktör oluşturuyor. Yozgat'ta Ocak ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,2 artarken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,71 oranında azaldı.