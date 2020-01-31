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Araç sayımız azaldı

YOZGAT’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla azalarak, 106 bin 682’iye düştü.

Araç sayımız azaldı

YOZGAT’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla azalarak, 106 bin 682’iye düştü.

31 Ocak 2020 Cuma 03:52
Araç sayımız azaldı

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla yurt genelinde 23 milyon 156 bin 975 oldu. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,4'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs, yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 65,8'ini otomobil, yüzde 12,3'ünü kamyonet, yüzde 11,5'ini motosiklet, yüzde 6,4'ünü traktör, yüzde 1,5'ini kamyon, yüzde 1,5'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs, yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Yozgat'ta Aralık ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 106 bin 682, bir önceki ay 107 bin 176, geçen yılın aynı ayında ise 107 bin 479 olarak gerçekleşti. Aralık ayı sonu itibarıyla Yozgat'ta trafiğe kayıtlı toplam 106 bin 682 adet taşıtın yüzde 45,18' ini otomobil, yüzde 2,34' ünü minibüsler oluşturdu. Bunu, yüzde 0,54' ünü otobüs, yüzde 12,06'sını kamyonet, yüzde 4,93' ünü kamyon, yüzde 3,33' ünü motosiklet, yüzde 0,32' sini özel amaçlı taşıtlar, yüzde 31,3' ünü ise traktör oluşturdu. Yozgat'ta Aralık ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,46 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,74 oranında azaldı. 

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Araç Sayımız Azaldı
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