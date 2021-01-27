Araç sayımız arttı 108 bin 696 oldu

Yurt genelinde 2020 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 54,8 artarak 1 milyon 38 bin 905’e yükseldi. Trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 87,3 azalarak 48 bin 328 oldu. Böylece 2020 yılında trafikteki toplam taşıt sayısında 990 bin 577 artış gerçekleşti. TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Yozgat'ta Aralık ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 108 bin 696, bir önceki ay 108 bin 524, geçen yılın aynı ayında ise 106 bin 682 olarak gerçekleşti. Aralık ayı sonu itibarıyla Yozgat'ta trafiğe kayıtlı toplam 108 bin 696 taşıtın yüzde 45,24'ünü otomobiller oluşturdu. Yüzde 2,18'ini minibüs, yüzde 0,52'sini otobüs, yüzde 12,09'unu kamyonet, yüzde 4,84'ünü kamyon, yüzde 3,51'ini motosiklet, yüzde 0,32'sini özel amaçlı taşıtlar, yüzde 31,3'ünü ise traktör oluşturuyor. Yozgat' ta Aralık ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,16, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,89 oranında arttı.