Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1150
ALTIN
472.442
DOLAR
7.7305
STERLİN
9.9520
EURO
9.0778

Araç sayımız artıyor

AĞUSTOS ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54,5'ini otomobil, yüzde 24,5'ini motosiklet, yüzde 13,1'ini kamyonet, yüzde 4,5'ini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini özel amaçlı taşıtlar, yüzde 0,5'ini ise otobüs oluşturdu.

01 Ekim 2020 Perşembe 00:59
Araç sayımız artıyor

Yozgat'ta ise Ağustos ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 108 bin 60, bir önceki ay 107 bin 752, geçen yılın aynı ayında ise 107 bin 636 olarak gerçekleşti. Ağustos ayı sonu itibarıyla Yozgat'ta trafiğe kayıtlı toplam 108 bin 60 adet taşıtın yüzde 45,33' ünü otomobiller oluşturdu. Bunun, yüzde 2,25' ini minibüs, yüzde 0,54' ünü otobüs, yüzde 12,04' ünü kamyonet, yüzde 4,85' ini kamyon, yüzde 3,46'sını motosiklet, yüzde 0,32' sini özel amaçlı taşıtlar, yüzde 31,22' sini ise traktörden oluştuğu kaydedildi. Yozgat'ta Ağustos ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,29 artarken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,39 oranında arttı. 

Anahtar Kelimeler:
Araç Sayımız Artıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zorunluluk kalktı
Zorunluluk kalktı
Dışardan fazlasını getirdik
Dışardan fazlasını getirdik
Virüsle mücadele
Virüsle mücadele
Asfalt serimi yapıldı
Asfalt serimi yapıldı
NiHAYET!
NiHAYET!
Çalışanı gününde bildirin
Çalışanı gününde bildirin
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim