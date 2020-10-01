Araç sayımız artıyor

Yozgat'ta ise Ağustos ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 108 bin 60, bir önceki ay 107 bin 752, geçen yılın aynı ayında ise 107 bin 636 olarak gerçekleşti. Ağustos ayı sonu itibarıyla Yozgat'ta trafiğe kayıtlı toplam 108 bin 60 adet taşıtın yüzde 45,33' ünü otomobiller oluşturdu. Bunun, yüzde 2,25' ini minibüs, yüzde 0,54' ünü otobüs, yüzde 12,04' ünü kamyonet, yüzde 4,85' ini kamyon, yüzde 3,46'sını motosiklet, yüzde 0,32' sini özel amaçlı taşıtlar, yüzde 31,22' sini ise traktörden oluştuğu kaydedildi. Yozgat'ta Ağustos ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,29 artarken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,39 oranında arttı.