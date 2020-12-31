Araç sayımız artıyor

KASIM ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 64,8'ini otomobil, yüzde 14,2'sini kamyonet, yüzde 12,0'ını motosiklet, yüzde 5,9'unu traktör, yüzde 2,0'ını kamyon yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs, yüzde 0,1'ini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Yozgat'ta ise Kasım ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 108 bin 524, bir önceki ay 108 bin 401, geçen yılın aynı ayında ise 107 bin 176 olarak gerçekleşti. Kasım ayı sonu itibarıyla Yozgat'ta trafiğe kayıtlı toplam 108 bin 524 taşıtın yüzde 45,27'sini otomobil, yüzde 2,19'unu minibüs, yüzde 0,52' sini otobüs, yüzde 12,07'sini kamyonet, yüzde 4,85'ini kamyon, yüzde 3,51'ini motosiklet, yüzde 0,32'sini özel amaçlı taşıtlar, yüzde 31,28'ini ise traktör oluşturdu. Yozgat'ta Kasım ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,11, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,26 oranında arttı. FOTO: Seyfi Çelikkaya