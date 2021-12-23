Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Araç sayımız 2 bin 415 adet arttı

Yozgat il genelinde 2021 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 37 adet artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre 2 bin 415 adet artarak 110 bin 939 adete ulaştı.

23 Aralık 2021 Perşembe 00:32
Araç sayımız 2 bin 415 adet arttı

Türkiye İstatistik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla Yozgat ilinde toplam 110 bin 939 adet motorlu kara taşıtı bulunuyor. Yozgat’ta Kasım ayında 4 bin 258 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde otomobil yüzde 61,8 ile ilk sırada yer aldı. Onu sırasıyla yüzde 19 ile traktör ve yüzde 12,3 ile kamyonet izledi. Yozgat’ta trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 110 bin 939 oldu. 2021 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde toplam 25 milyon 188 bin 967 adet trafiğe kayıtlı araç bulunuyor. Yozgat toplam 110 bin 939 adet trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki toplam motorlu kara taşıtlarının yüzde 0,4'üne sahip olduğu kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Yozgat ilinde 2021 yılı Kasım ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılı aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; özel amaçlı yüzde 9,5, motosiklet yüzde 8 ve kamyonet yüzde 3 şeklinde gerçekleşti. Ülkemizde Ocak-Kasım döneminde en çok tercih edilen otomobil rengi beyaz oldu. Ülkemizde Ocak-Kasım döneminde 584 bin 479 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Kaydı yapılan otomobillerden en çok tercih edilen 238 bin 390 otomobilin rengi beyaz oldu. 161 bin 636 gri, 64 bin 504 mavi renkli otomobiller izledi.Ülkemizde Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı benzinli otomobillerin oranı yüzde 25,5 oldu. Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobillerin yakıt cinslerine göre dağılımı incelendiğinde benzinli otomobillerin oranı yüzde 25,5 olurken, dizel otomobillerin oranı yüzde 37,7 ve LPG'li otomobillerin oranı ise yüzde 36 oldu.

Anahtar Kelimeler:
Araç Sayımız 2 Bin 415 Adet ArttıYozgatIlerigazetesiAralıkPerşembeHaberKasımAyıSonuToplamTrafiğeKayıtlıMotorluKaraTaşıtı%37ArttıTÜİK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saygı Öztürk’e plaket
Saygı Öztürk’e plaket
Çalınan Sakal-ı Şerif bulundu
Çalınan Sakal-ı Şerif bulundu
Şehitler için yürüdüler
Şehitler için yürüdüler
Kitap Kurtları
Kitap Kurtları
YHT hattına Ekolojik Köprü
YHT hattına Ekolojik Köprü
BiLSEM için ikinci kez seminer
BiLSEM için ikinci kez seminer
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim