Araç sahipleri dikkat!

Motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksit ödemesinin 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle başladığı, vatandaşların gecikmeye uğramadan vergilerini ödemeleri gerektiği hatırlatıldı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefi olan vatandaşların, Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sayfası www.gib.gov.tr adresinde yer alan ‘Borç Sorgulama ve Ödeme’ bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak, kredi kartı ve banka kartı ile anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak, Vergi Dairesi Müdürlüklerine başvurarak hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde ödeme yapılabileceği kaydedildi.