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Araç parkına takviye

TANAP’tan Sorgun Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne iki çöp kamyonu ile 500 çöp konteynırı verildi.

Araç parkına takviye

TANAP’tan Sorgun Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne iki çöp kamyonu ile 500 çöp konteynırı verildi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 07:00
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Araç parkına takviye

Kaymakam Mustafa Altınpınar, TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırımlar programı kapsamında finanse edilen, Kaymakamlık proje ekibi tarafından hazırlanan ‘Çevre Kirliliğine Son Pırıl Pırıl Sorgun’ projesinin TANAP tarafından kabul edildiğini ifade etti. Altınpınar, “Proje ekibimiz tarafından hazırlanan proje çerçevesinde Kaymakamlığımıza 2 çöp kamyonu ile 500 çöp konteynırı verildi. Yeni araçlarımız ve konteynırlar ile köylerimizde çöplerin toplanması sorunu çözüme kavuşturulmuş, daha sağlıklı ve daha temiz bir çevre oluşturulmasına katkı sağlanmış olunacak” dedi.

Altınpınar, Kaymakamlık proje ekibi tarafından hazırlanan 6 projenin TANAP tarafından kabul edildiğini, TANAP -Seıp tarafından finanse edilen bu projelerle ilçeye sağlanan diğer hizmetlere de değindi. Kaymakam Altınpınar, ‘’Bu projelerden biri ile Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Derneğine yedi adet tekerlekli sandalyesi alımı gerçekleştirilmiş, Agahefendi İlkokuluna STEM sınıfı kurulmuş, Şehit Önder Muratoğlu ilkokuluna Zekâ Oyunları sınıfı ve spor salonu yapılmıştır. Ayrıca Yunus Emre ilkokuluna yemekhane tadilatı ve kütüphane kurulumu gerçekleştirilmiş, Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesine biyoloji ve fizik laboratuarları kurulmuş. Şehit Hamza Uludağ Anaokuluna bahçe düzenlemesi yapılmıştır. Bu projelerle ilçemize yaklaşık bir milyon 600 bin liralık hibe alınmıştır” diye konuştu.

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