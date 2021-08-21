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Araç filosuna takviye

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde belediye araç filosunu büyütmeye devam ediyor.

21 Ağustos 2021 Cumartesi 00:13
Araç filosuna takviye

Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, daha kaliteli hizmet vermek amacıyla, belediye araç filosunu büyütmeye devam ettiklerini söyledi. Karaca, piyasa değeri 800 bin lira olan vidanjörü teslim alarak, makine parkında hizmete sunduklarını bildirdi. Karaca, ‘’Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum’a, Şefaatli ilçemizi her zaman destekleyen ve her konuda yardımcı olan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Sadir Durmaz başkanımıza ve Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat Milletvekilimiz İbrahim Ethem Sedef vekilimize ilçemiz adına çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Araç Filosuna Takviye
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