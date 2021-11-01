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Araç filosuna takviye

Yozgat’ta köylere yönelik altyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi araç filosu güçlendirildi.

01 Kasım 2021 Pazartesi 00:37
Araç filosuna takviye

Yozgat’ta köylere yönelik yatırım ve hizmetlerde kullanılmak üzere alınan makinalar düzenlenen törenle araç parkına gönderildi. Yozgat Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirilen araçların hizmete sunulmasına yönelik törene Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de katıldı. Yozgat Valisi Ziya Polat, ‘’Yiğitler Şehri Yozgat’ımızın yiğit insanına daha güzel alt yapı hizmeti vermek için İl Özel İdaremiz filosu 16 milyon 425 bin liralık değerinde iş makineleri ile güçlendirildi’’ dedi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı’nın da hazır bulunduğu törende araçlar dualar okunarak saha çalışmasına uğurlandı. Yozgat İl Özel İdaresi’nin mevcut makine parkına böylece, 3 Kanal Kazıcı Yükleyici, 3 Paletli Ekskavatör, 2 Greyder, bir Çöp Aracı, bir Arazöz, 2 Kanal Temizleme Vidanjörü, 2 Beko Loder Taşıyıcı Kamyon ve bir Dorse daha eklenmiş oldu.

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