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Araç Filosuna 7 araç daha

Çekerek Belediyesi, daha iyi, kaliteli, hızlı bir hizmeti vatandaşlara ulaştırabilmek amacıyla araç filosunu 7 yeni araç daha dahil etti.

16 Ekim 2020 Cuma 00:29
Araç Filosuna 7 araç daha

ÇEKEREK Belediyesi, araç filosuna kattığı 7 yeni aracı, törenle hizmete sundu. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Çekerek'e hizmeti kesintisiz sürdürürken bu çalışmalara güç katacak olan kazanımlarla da araç parkına olan yatırımlarla devam ettiklerini söyledi. Başkan Çakır, ‘’Her zaman teknolojiyi yakından takip ederek, ilçeye verilecek hizmetlerin aksamaya uğramaması, vatandaşların işlerinin en kısa süre içinde görülebilmesini sağlamak amacıyla göreve geldiğimiz günden bugüne hizmet araçlarını sürekli yenilemeye çalışıyoruz. Son olarak belediye birimlerinde değişik hizmetlerde kullanılmak üzere toplam 7 aracımızı hizmete aldık’’ dedi. Başkan Çakır, araçların yaklaşık bir Milyon liraya mal olduğunu kaydetti.  Başkan Çakır, yeni araçlarla birlikte 1,5 yıllık görev sürecinde 2 Çöp Toplama Kamyonu, Otobüs, Cenaze Aracı ve 7 Hizmet aracını belediyenin araç filosuna dahil ettiklerini bildirdi. Başkan Çakır, ‘’Bütün projeleri ilçemize kazandıran başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Gerek Yozgat, gerekse ilçemiz için bütün projelere destek olup takipçisi olan hemşehrimiz, gururumuz, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay beyefendiye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni araçlarımız İlçemize hayırlı uğurlu olsun’’ diye konuştu. Kurban kesilerek, hizmete sunulan araçlarla ilgili törende AK Parti Çekerek İlçe Başkanı Mehmet Akkan, İl ve Belediye Meclis Üyeleri de katıldı. 

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Araç Filosuna 7 Araç Daha
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