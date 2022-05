Araç filosu genişliyor

Araç filosuna ‘Cenaze Nakil Aracı’ katan Boğazlıyan Belediyesi, Boğazlıyanlıların hizmetine sundu. Araç filosunda yenileme yapıldığını belirten Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, halkın daha kaliteli ve konforlu hizmet sunacaklarını söyledi. Göreve geldiği günden itibaren doğumdan ölüme kadar halkın yanında olduğunu belirten Coşar, “Göreve geldiğimiz günden itibaren her zaman halkımızın yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Doğumdan ölüme kadar halkımızla yan yana olacağız. Her türlü hizmet ile halkımızın huzuru ve mutluluğu için çalışıyoruz. Araç filomuzu da genişleterek halkımıza daha iyi hizmetler vermeyi amaçlıyoruz. Hem araçlarımızı gençleştiriyor, hem de yeni araçlarla her yere hizmet götürmeye çalışıyoruz. Yeni cenaze nakil aracımız Boğazlıyan halkımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. •Rabia Şahin•