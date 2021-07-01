Araç devrildi: 1ölü, 5 yaralı

Sivas'tan Yozgat istikametine giden Ahmet Özan (66) yönetimindeki 66 ABF 507 plakalı hafif ticari araç, Yıldızeli ilçesi Yavu beldesi yakınlarında sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Özan ile Yeter Özan (62), Makbule (34), Mert (13), Osman (7) ve Rana Ayhan (11) yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılırken, Rana Ayhan yolda hayatını kaybetti. Öte yandan, aracın sürücüsünün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.