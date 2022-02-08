Araç alırken dikkat

İkinci el araçlarda kimsenin dikkat etmediği jantlar ve lastikler olduğunun altını çizen Açıkgöz, “En çok göz ardı edildiği noktalar göz hizasının aşağısında kalan jantlar ve lastiklerdir. Birçok ekspertiz noktasında kalifiye eleman ve teknik ekipman yetersizliği sebebiyle bu noktaların kontrolünde gereken önem gösterilmiyor. Sürüş güvenliğini tehlikeye sokabilecek, can ve mal kaybına kadar gidebilecek en önemli noktalardan bir tanesi de jant ve lastik hasarlarıdır. Lastiklerin özellikle iç kısmında yer alan yırtılma, delinme gibi hasarlar, araç lifte kaldırılmadan ve teknik uzmanlar tarafından incelenmeden tespit edilemiyor. Bu kontroller için araç alacaklar mutlaka TSE belgeli ekspertiz şirketlerini tercih etmelidir” dedi.

Özellikle araç alım satımını ticari faaliyete dönüştürenler, lastiklerin ve jantların yüksek fiyata satılabileceğini belirten Açıkgöz, “ Ekspertiz sonrasında aracın jant ve lastikleri değiştirilmiş mi, kesinlikle dikkat edilmeli. Lüks araçlarda bir takım jant 50-60 bin TL’leri bulabilirken, yerine koyulacak imitasyon jantlar 10-15 bin TL ediyor. Böylece aracın parçalarından da bir kar etme amacı güdülüyor. Mümkün mertebe ekspertizin yapıldığı gün satış devrinin yapılmasını tavsiye ediyoruz. Birçok ekspertiz şirketinin jant ve lastik kontrolünü ekspertiz süreçlerinde ihmal ediyor. Lastiğin iç kısmındaki delinme, yırtınma, aşınma ve yamaları araç lifte kaldırılmadan ve uzmanlar tarafından incelenmeden tespit etmek mümkün değil. Jantlarda bir kaynak-düzeltme işlemi var mı, jantlar imitasyon mu bunların da kontrolü çok önemli. Zira milyonlarca TL’ye aldığınız otomobili de yeryüzüne bağlayan tek şey bu elemanlar. Hasarlı jant ve lastik aracı satın alacak tüketici için ekstra maliyet anlamına geldiği gibi can ve mal güvenliğini de ciddi oranda tehdit ediyor. Hiç ummadığınız anda jant kırılabilir, lastik patlayabilir ve sürüş hakimiyetini kaybedebilirsiniz. Bu gibi üzücü durumlarla karşılaşmamak için ikinci el ya da sıfır araç almayı düşünen vatandaşlar, araç satın almadan önce mutlaka TSE belgeli, kendi seçtikleri kurumsal ekspertiz şirketlerinde ekspertiz yaptırmalıdır” şeklinde konuştu.