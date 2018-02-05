Arabulucu Bürosu kuruldu

Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde kurulan büroda, uzlaşmaya tabi suçlarda, tarafların olumlu uzlaşma beyanlarının bulunduğu dosyaların işlemleri yürütülecek. Yozgat Arabuluculuk Bürosu Yazıişleri Müdürü Mehmet Pınarcı, “Arabuluculuk, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında kabul edilmiş, mahkeme dışı, etkin bir çözüm yoludur. Taraflar, aralarındaki uyuşmazlığı, bağımsız ve tarafsız hareket eden ve bu alanda eğitim almış bir hukukçu arabulucunun yardımıyla birlikte görüşerek, ortak bir çözüm yolu bulabilmektedir. Arabuluculuk sistemi hakkında bilgi almak arabuluculuktan yararlanmak isteyenler, Yozgat Adliyesi Arabuluculuk Bürosuna başvurabilir” dedi.

Pınarcı, büro olarak, ilgilileri bilgilendirip, uzlaştırmacı görevlendirilmesi ve dosya takiplerinin yapıldığı büro kalemi ve görüşme, toplantı odasından oluştuğunu aktardı. Arabuluculuğun taraflar arasındaki hukuki uyuşmazlığın mahkemeye başvurmadan önce veya mahkeme sırasında tarafsız, bağımsız ve eğitimli bir üçüncü kişi desteğiyle çözülmesi yöntemi olduğunu kaydeden Pınarcı, “İşçi-işveren, kira, alacak-verecek, tüketici uyuşmazlıkları, özel uyuşmazlık konularında yapılan ve kaybedeni olmayan bir çözüm yoludur. Gönüllük esası ve tarafların iradelerine bağlıdır. Sorunlar tarafların kendi aralarında çözüldüğü için husumetler azalır, dostluk kazanır. Arabulucuya dava açılmadan önce ve dava açıldıktan sonra da gidilebilir, yani uyuşmazlığın her döneminde arabuluculuğa başvurulabilir” diye konuştu.

Pınarcı, Yozgat Adalet Sarayı’nda hizmet vermeye başlayan Arabuluculuk Bürosu’na 0354 212 55 08’den dahili 204-205’den iletişim kurulabileceğini de sözlerine ekledi.

