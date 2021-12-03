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Arabaşı yuttular

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Kayseri’de görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarına arabaşının tanıtımı yapıldı, ikramda bulunuldu.

03 Aralık 2021 Cuma 00:09
Arabaşı yuttular

Kayseri’de faaliyet gösteren gazete, televizyon, radyo, haber ajansları, belediye ve üniversite basın yayın birimlerinin temsilcileri, arabaşı etkinliğinde bir araya geldi. Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı ve aynı zamanda Çağan Medya Genel Müdürü Deniz Çağan, ev sahipliğini yaptığı Arabaşı etkinliğinde yaklaşık 70 gazeteci meslektaşlarının bir araya gelmesine de vesile oldu. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Sosyal Tesislerinde düzenlenen ve Yozgat’a ait yöresel bir lezzet olan arabaşının ikram edildiği etkinliğe katılım oldukça yüksek oldu. Kayseri’nin nabzını tutan gazeteciler yoğun ve yorucu geçen iş temposunun ardından arabaşı sofrasında buluşarak stres atarken, içilen sıcak çorbaya sıcak sohbette eklenince renkli görüntüler ortaya çıktı. Federasyon Başkanı Deniz Çağan, ‘’Kayseri Yozgatlılar Federasyonu olarak, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini hem ziyaret ediyoruz hem de Yozgat’ımızın meşhur arabaşısını ikram etmek niyetinde olarak buraya geldik’’ dedi. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise, böyle bir ortamı oluşturduğu için Deniz Çağan’a teşekkür ederek, “Aslında bizlerin böyle organizasyonlara ihtiyacımız var. Malum pandemi iki yıldır hepimizi birbirimizden uzaklaştırdı. İnşallah önümüzdeki süreçler de cemiyet olarak da abilerimizi burada görmekten çok mutlu oldum. Böyle bir ortamı oluşturduğu için kendisine teşekkür ediyoruz. Kesesine bereket. Devamını da bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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